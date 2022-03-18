Кириенко заявил, что давление Запада невероятно сплотило россиян

Оказавшись под давлением западных стран, россияне стали невероятно сплочёнными, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на закрытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России». Он отметил, что населению оказывает поддержку глава государства Владимир Путин. Кириенко добавил, что Западу не удастся «отменить Россию и её культуру», передаёт ТАСС.

Лидеры западных стран не понимают, что такое русская культура, что такое Россия, потому что результатом их давления стала невероятная сплочённость людей в России, сплочённость и поддержка нашего президента, готовность граждан России доказать, что это только наше право определять, как нам жить, какую музыку слушать, какие книги читать, в какие ценности нам верить, — сказал он.

По словам Кириенко, у некоторых западных лидеров появилась совершенно безумная идея «отменить» Россию, право быть россиянином, русским, говорить на русском языке и любить русскую культуру.

Этого никогда не произойдёт, это никогда не получится, — заключил Кириенко.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявил, что Запад стремится не просто обнести Россию железным занавесом, но и разрушить её. Он отметил, что чем успешнее развивается спецоперация ВС РФ на Украине, тем сильнее становится «истерика у США и других стран НАТО».

Нарышкин подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки и Североатлантический альянс намерены затянуть мирное урегулирование украинского конфликта и готовы пойти на всё, чтобы Россия увязла в нём. Он рассчитывает на то, что через нынешнюю ситуацию на Украине РФ сможет выработать новые механизмы взаимодействия с Западом, а также решить проблемы на постсоветском пространстве.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против РФ.