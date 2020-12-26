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Кипрская авиакомпания возобновила рейсы в Санкт-Петербург

14:29, 26 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авиакомпания Cyprus Airways возобновила авиасообщение с аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге.

25 декабря аэропорт Пулково обслужил первый рейс Ларнака — Санкт-Петербург — Ларнака авиакомпании Cyprus Airways. Это первый регулярный рейс на Кипр с момента введения ограничений авиасообщения, обусловленных неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, — приводит РИА Новости сообщение управляющей компании аэропорта Пулково.

По указанному направлению будут летать авиалайнеры Airbus 319. Следующий рейс ожидается 8 января, а с 21 января рейсы станут еженедельными.

Авиакомпания не летала в Санкт-Петербург с ноября 2018 года.

Ранее NEWS.ru писал, что прилетающих на Кипр авиапассажиров могут освободить от требования предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус при условии прохождения вакцинации.

Помимо отмены требования о наличии справки, поменяется классификация стран по эпидемиологической ситуации. Вместо нынешних трёх категорий — A, B и C — появятся четыре — «зелёная», «оранжевая», «красная» и «серая». В теории это может позволить гражданам РФ с марта приезжать на Кипр без специального разрешения.

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