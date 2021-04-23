Кипр на замке: почему исчезли авиабилеты из РФ в островное государство

Объявленная президентом Владимиром Путиным выходной первая декада мая может оказаться «невыездной» для россиян, решивших отдохнуть на Кипре. На это обратили внимание в Ассоциации туроператоров России (АТОР). После закрытия популярного турецкого направления некоторые граждане, по данным экспертов в области туризма, обратили внимание на островное средиземноморское государство. К тому же кипрские власти уже с начала апреля объявили о готовности принимать у себя граждан РФ. Росавиация, в свою очередь, выдала допуски на выполнение прямых регулярных рейсов в аэропорты Кипра шести перевозчикам, в том числе «Аэрофлоту» и его дочерним компаниям. Однако из расписания авиакомпаний внезапно «исчезли» рейсы. NEWS.ru решил выяснить, с чем это связано.

Привычная чехарда

Как заявили на днях в АТОР, с начала апреля Республика Кипр разрешила въезд туристам из России, хотя наша страна не возобновила прямое авиасообщение со средиземноморским государством. При этом ещё 21 апреля Росавиация выдала допуски на полёты в аэропорты Пафоса и Ларнаки для шести российских перевозчиков. Больше всего рейсов досталось «Аэропорту» и его дочерним компаниям — «России» и «Победе».

Больше всего грузопассажирских рейсов было заявлено в расписании «Аэрофлота»: из Москвы в Ларнаку перевозчик в апреле летает практически ежедневно. Однако с конца апреля на период майских праздников прямые вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Ларнаку по состоянию на 18 апреля из расписания «исчезли», — отметили в организации.

Как удалось выяснить NEWS.ru, благодаря сервису государственного перевозчика рейсы в Ларнаку из Москвы и Барнаула возобновятся 11 мая, а из Белгорода, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Перми, Петербурга, Самары, Сочи, Тюмени, Уфы и Челябинска можно бронировать с 10 мая. При этом полёты в Ларнаку из Кемерово, которые разрешила осуществлять «Аэрофлоту» Росавиация, не значатся.

Кроме того, с 7 по 10 мая в Пафос можно будет улететь из Уфы, Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Краснодара. С 8 по 10 мая — из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Казани, Красноярска, Тюмени, Перми, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Сочи. Из Кемерово в Пафос рейсами аэрофлота по состоянию на сегодняшний день, 23 апреля, можно будет попасть только 9 и 10 мая.

Как сообщили NEWS.ru в колл-центре «Аэрофлота», на другие даты информация о рейсах появится 27 апреля. Редакция направила официальный запрос в компанию, чтобы выяснить, в связи с чем исчезли билеты на Кипр и ожидается ли возобновление полётов. Но там не смогли оперативно предоставить комментарий.

Грузопассажирские рейсы на кипрском направлении на апрель-май были заявлены в расписании Nordwind и «Уральских авиалиний», а у перевозчика S7 уже возник «пробел» с 27 апреля по 10 мая, заметили в АТОР. При этом, по данным наблюдателей, из-за «внезапной» отмены многих рейсов билеты стали дорожать .

В организации подчеркнули, что такая «чехарда» с выполнением перелётов «Аэрофлота» на Кипр может быть связана со спецификой грузопассажирских рейсов, которые выполняются по разовым разрешениям: перевозчик согласует один или несколько рейсов сразу. Также в АТОР напомнили, что это не первая история за последнее время. Ранее «Аэрофлот» заявил прямые рейсы в Хорватию, но затем отменил их до 30 апреля, но после заявлений властей балканского государства о готовности принимать россиян грузопассажирские рейсы вернули в расписание.

Паниковать раньше времени пассажирам, купившим билеты, не нужно <...>. Программа грузопассажирских рейсов «Аэрофлота» на Кипр, запланированная на май, может быть и расширена, — отметили в организации со ссылкой на источники в отрасли.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не только для туристов

По данным портала Cyprus Butterfly, 19 апреля представители двух стран обсудили возможность открытия авиасообщения, но окончательного решения так и не приняли. Источники издания высказали версию , что открытие границ маловероятно и РФ может отказаться от полётов на Кипр. Это может быть связано с тем, что в Москве недовольны эпидемиологической ситуацией на территории островного государства, где наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Так, 21 апреля в стране был зафиксирован 941 случай заражения коронавирусом — это максимальный суточный прирост с начала пандемии.

Издание Cyprus Mail со ссылкой на источник в туриндустрии сообщило, что Россия восстановит прерванное в марте 2020 года из-за пандемии регулярное авиасообщение с Кипром 1 мая. Такое решение было принято после встреч официальных лиц двух стран с представителями авиакомпаний и туристической индустрии.

Анонимный политический Telegram-канал «Незыгарь» утверждает , что 23 апреля сложившуюся ситуацию должен разрешить антикоронавирусный оперштаб при вице-премьере Татьяне Голиковой. При этом в публикации говорится, что «Аэрофлот» якобы продавал билеты на Кипр с частотой выполнения полётов 21 рейс в неделю без соответствующего разрешения властей двух стран и «без возможности фактической перевозки». По неподтверждённой информации, более 15 тысяч человек с билетами от главного авиаперевозчика до конца лета забронировали на Кипре отели и апартаменты. Затем «Аэрофлот» сократил частоту перелётов до одного рейса в день и, по данным канала, начал оповещать о возможности возврата денег.

Как рассказал NEWS.ru председатель Общероссийского объединения пассажиров и член общественного совета при Минтрансе Илья Зотов, «исчезновение» билетов на Кипр могло произойти из-за множества факторов.

Билеты могли закончиться. Возможно изменение расписания. Я не видел официальных заявлений по поводу закрытия сообщения с Кипром и не спешил бы на месте людей поднимать панику. Билеты могли быть просто раскуплены, спрос высокий. Оперативный штаб [по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ] утверждает количество рейсов в то или иное государство. И «Аэрофлот» не может сам по себе изменить количество рейсов без согласования. Илья Зотов председатель Общероссийского объединения пассажиров председатель Общероссийского объединения пассажиров

Руководитель объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко считает, что причины возникновения проблемы могут быть самые разные — начиная со сбоев в системе бронирования и заканчивая санитарной обстановкой. Он не исключает, что россияне могли скупить билеты на Кипр из-за «закрытия Турции». При этом собеседник NEWS.ru не считает, что кипрское направление Москва заблокировала целенаправленно, чтобы с началом майских праздников россияне массово ехали на отечественные курорты.

Ещё за месяц до закрытия Турции было продано не менее 83% звёздных отелей в Краснодарском крае. Многие страны заявляют, что Россия для них открыта. С другой стороны, даже если оперштаб открывает транспортное сообщение, это не означает, что оно для туристов. Летают определённые категории граждан. Сегодня был опять оперативный штаб. И там представители Роспотребнадзора заявили, что они не будут торопиться с принятием решений по снятию ограничений. Александр Осауленко директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“»

По его мнению, если санитарные власти не будут торопиться в данном направлении внутри страны, то «двери останутся на замке с точки зрения туризма».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.