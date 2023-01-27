«Кинуть не может»: политолог о планах Венгрии наложить вето на санкции ЕС Политолог Калачев заявил, что заявления Орбана рассчитаны на внутреннюю аудиторию

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Виктор Орбан

Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что он наложит вето на санкции Евросоюза в отношении России рассчитаны на внутреннюю аудиторию, заявил NEWS.ru политолог Константин Калачев. По его словам, «кинуть» Запад он не может, поскольку ему «придут кранты».

Коридор возможностей у венгров сейчас следующий. «Кинуть» запад Орбан кончено же не может. Потому что, если Венгрия вдруг выпадет из системы общеевропейской безопасности или Европейского союза, ему (Орбану) зразу же наступят кранты. А вот играть на грани он вполне способен. Тем более, что все венгерские заявления на данный момент в основном нацелены на внутреннюю аудиторию, — заявил Калачев.

Он добавил, что нельзя, конечно, сбрасывать со счетов и схожесть ценностей России и Венгрии, и общее видение по многим вопросам.

Но ждать чудес, конечно, не приходится, — резюмировал Калачев.

Ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз допустит огромную ошибку в случае введения десятого пакета антироссийских санкций, поскольку такие меры ведут Европу в тупик. Он указал, что рестрикции против Москвы могут нанести Европе ущерб в сфере экономики, политики и безопасности.