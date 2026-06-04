Кинул семена в грунт в любой день лета, и через месяц клумба полыхает алым ковром: цветы-скороходы

Кинул семена в грунт в любой день лета, и через месяц клумба полыхает алым ковром: цветы-скороходы

Если вы часто приезжаете на дачу «когда получится» и пропускаете идеальные сроки посадки, есть цветы-скороходы, которые можно сеять в любой день лета — и они все равно успеют превратить участок в алую клумбу.

Эшшольция «красный вождь»: ее семена высевают прямо в грунт с конца апреля по начало июля, всходы появляются через 8–10 дней, а оранжево-красные чашечки цветков диаметром 5–6 см раскрываются с июня до осенних заморозков.

Флокс Друммонда «очарование красное»: этот компактный летник высотой до 30 см цветет с июня до заморозков насыщенно-алыми лепестками, напоминающими живое пламя. Он не боится ни дождя, ни засухи, ни прохлады, а его семена адаптированы к перепадам температур. Всходы появляются через 7–12 дней, и уже в середине лета кустики образуют плотный цветущий ковер.

Амарант «красный водопад»: этот мощный куст высотой 80 см с июня до заморозков украшен карминно-красными метельчатыми соцветиями, которые к концу лета эффектно свисают до земли. Семена высевают прямо в грунт на глубину 1 см, а всходы появляются через 6–14 дней.

Ранее были названы цветы для посадки у забора — оплетают ограду и не просят полива.