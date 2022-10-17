Киновед оценил идею финансирования фильмов для детей и подростков Киновед Шпагин: новые российские фильмы для детей и подростков вряд ли будут хорошими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые российские фильмы для детей и подростков вряд ли будут хорошими, потому что детского кинематографа в принципе не существует, сказал киновед Александр Шпагин, комментируя разработку плана финансирования производства цифрового контента и мультимедийных продуктов патриотической направленности для детей. По его словам, семейное кино еще может пользоваться спросом у детской аудитории, но если фильм делается конкретно для детей, как правило, выходит «туфта», потому что юные зрители на самом деле не любят «примитив и идиотизм». Эксперт при этом заявил, что детское сознание очень похоже на народное и что хорошее кино для народа — это и есть детское кино, пишет «Словом и Дело».

Настоящие детские картины — это в первую очередь картины взрослые, которые интересны всем. Дети не хотят смотреть вторичный продукт, снятый за копейки. В первую очередь им, конечно, интересны жанровые картины, боевики, то что побойчее, поярче. Но примитив и идиотизм они не любят. Вообще, сознание детей очень похоже на сознание народа, они легко пересекаются. Поэтому хорошее кино для народа — это и есть детское кино, — рассказал киновед.

Шпагин уточнил, что все культовые картины от «Белого солнца пустыни» и «Места встречи изменить нельзя» до «Брата-2» с удовольствием смотрелись в том числе детьми. Также спросом у детей, по его словам, пользуется семейный кинематограф вроде интересных всем «Пиратов Карибского моря» или «Гарри Поттера».

Президент России Владимир Путин ранее поручил до 30 декабря закрепить в законодательстве полное госфинансирование фильмов для детей и подростков. Также он поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» во всех документах стратегического планирования. Согласно указу главы государства, на цифровые и мультимедийные проекты по духовно-нравственному воспитанию детей ежегодно будет выделяться 3,9 млрд рублей.