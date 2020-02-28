https://static.news.ru/photo/fe212b5e-5a2e-11ea-b232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочие приступили к сносу здания кинотеатра «Севастополь» на берегу Черкизовского пруда. По словам замдиректора ГКУ «Управление капитального ремонта и строительства» Игоря Шарафетдинова, его конструкции были сильно повреждены.

Здание стало местом притяжения маргинальных личностей и бомжей после пожара в 1990-х годах, рассказал он.

Использование здания как кинотеатра не представляется возможным. В 2019 году силами департамента капитального ремонта Москвы благоустроена прилегающая территория — Детский Черкизовский парк и набережная Шитова. В «пятне» благоустройства остался только данный кинотеатр, — передаёт его слова «Интерфакс».

В настоящий момент на месте кинотеатра планируется посадить газон. Снос завершится в течение месяца, затем будет проведён опрос местных жителей о дальнейших действиях на этой территории.

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