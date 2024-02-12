Киностудия Горького прокомментировала госпитализацию актрисы из «Ералаша» Кукушкин: госпитализированная актриса из «Ералаша» не получила серьезных травм

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса, которую 12 февраля госпитализировали со съемок «Ералаша», не получила серьезных травм, сообщил заместитель генерального директора по развитию инфраструктуры Киностудии им. М. Горького Вадим Кукушкин. По его информации, девятилетняя девочка прыгала на трубе горячего водоснабжения во время перерыва и повредила ее, после чего ребенку сразу вызвали скорую, а неисправность починили.

В минувшие выходные на одной из площадок Киностудии им. М. Горького, арендованной съемочной группой киножурнала «Ералаш», проходили съемки одного из выпусков. 9-летняя актриса прыгала на трубе горячего водоснабжения во время перерыва и случайно повредила ее. <...> Врачи осмотрели ребенка и зафиксировали отсутствие серьезных повреждений. После осмотра медики отпустили ребенка домой, — заявил Кукушкин.

По его словам, с арендаторами проведена беседа по правилам поведения на площадке, помещение функционирует в привычном режиме. Он добавил, что трубы будут закрыты специальными конструкциями для недопущения подхода к ним.

Безопасность нахождения на площадке — приоритет Киностудии Горького, и на сегодняшний день в рамках модернизации студии специалисты проводят тщательную проверку павильонов и устраняют возможные неполадки, — заключил собеседник.

О госпитализации юной актрисы в понедельник, 12 февраля, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным источников канала, школьница зашла в гримерную, где случайно наступила на пластиковую трубу отопления, и из нее хлынул кипяток.