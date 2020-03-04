https://static.news.ru/photo/a1f3ec82-5e1f-11ea-a724-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев выступил с критикой идеи мэра Якутска Сарданы Авксентьевой обложить обязательными платами всех владельцев собак. По словам главы РКФ, такой налог в России ввести технически невозможно.

Голубев аргументировал свою позицию отсутствием в стране общей системы учёта животных. Он отметил, что гипотетическая реализация инициативы мэра Якутска в первую очередь ударит по владельцам собак. Поэтому неясно, заявил президент РКФ, какие именно цели может преследовать подобное заявление, кроме перекладывания ответственности.

Голубев сообщил, что в других странах существует практика сбора налога с хозяев собак, но как правило она гибкая и дифференцированная. Реализация соответствующей инициативы в других государствах, что особенно важно, направлена в первую очередь на обеспечение свободы и прав людей с собаками. Там, как отметил эксперт, создают инфраструктуру вплоть до «парковок для собак» в тех местах, где нахождение с животными под запретом.

Но в наших реалиях есть большой риск. Если налог будет чувствительным, есть перспектива, что многих животных просто выбросят. И в этом случае, в соответствии с действующим законом, государство должно взять на себя заботу об их отлове и пожизненном содержании, потому что закон запрещает эвтаназию, — приводят «Известия» слова Голубева.

Также президент РКФ напомнил, что все государственные структуры для кинологических отделений приобретают животных у гражданских собаководов. Соответственно, введение высоких плат может сказаться и на обеспечении безопасности России.

Как ранее писал NEWS.ru, в Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) будет направлено предложение мэрии Якутска о введении налога или сбора с владельцев собак с целью компенсации расходов на борьбу с бродячими животными. Намерение мэра Сарданы Авксентьевой подтвердил её пресс-секретарь Алексей Толстяков.