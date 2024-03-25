Кинологи объяснили, почему собаки облаивают свое отражение Pravda.ru: собаки лают на отражение, потому что принимают его за конкурента

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Собаки облаивают свое отражение в зеркале, потому что не осознают, что это они, сообщает Pravda.ru со ссылкой на кинологов. По мнению специалистов, отражение в зеркале они принимают за конкурента.

Кинологи считают, что не все собаки быстро приспосабливаются к условиям жизни с человеком и многие вещи для них являются загадкой. Например, концепция зеркала не очень понятна для животного — они просто не осознают, что видят свое собственное отражение, поэтому начинают лаять на него, рассматривая его как потенциального конкурента на своей территории.

При этом со временем собака понимает, что отражение не имеет запаха, характерного для «настоящего» соперника. Поэтому, по мнению кинологов, важно просто дать собаке время.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал: чтобы отучить собаку спать вместе с хозяином, необходимо физически оградить ей доступ к кровати и не нарушать свои же правила, даже если хорошее настроение и хочется позвать питомца на свою постель. По словам кинолога, уже заводя собаку, нужно сразу определиться, что ей можно делать, а что будет категорически запрещено.

Голубев ранее предупредил, что собаку запрещено кормить объедками и едой со своего стола, такое питание испортит питомцу здоровье и может даже привести к его гибели. По его словам, наиболее опасны для собак кости от жареного мяса, сырая свинина и крупы с тушенкой.