Кинологи объяснили, почему собака ест фекалии В Кинологической федерации назвали стресс причиной поедания собакой фекалий

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Поедание собакой фекалий имеет множество причин, в том числе проблемы со здоровьем или инстинктивное поведение, рассказали РИАМО в пресс-службе Российской кинологической федерации. Там пояснили, что копрофагия у животного может быть следствием несбалансированного рациона питания или стресса.

Как рассказали в пресс-службе, причиной нарушения пищевого поведения у собаки может быть нехватка полезных элементов, связанная с несбалансированным рационом, и тогда животное пытается самостоятельно восполнить недостающие вещества. Также собака может поедать фекалии при гипофункции поджелудочной железы, когда в организме не хватает ферментов для переваривания пищи и собака старается восполнить их таким путем.

Есть и психологические причины копрофагии, отметили кинологи. В частности, это может быть стремление защитить стаю и территорию, а также стресс, когда собака пытается обезопасить себя от угрозы, что ее кто-то сможет найти и навредить.

Специалисты напомнили, что такое поведение небезопасно для собаки, так как в ее организм попадают бактерии и паразиты. Поэтому для быстрого решения проблемы необходимо пересмотреть рацион питомца, добавив недостающие полезные элементы. Если же причина копрофагии психологическая, важно, не наказывая собаку, изменить подходы к ее воспитанию, выделяя достаточно времени на прогулки и дрессировку.

Кинологи также советуют внимательно следить за собакой во время прогулок, и как только она начинает искать что-то на земле, нужно отвлечь ее внимание, при этом поощряя за любой отклик и интерес к другим вещам. Питомец также должен знать команды «Нельзя!», «Брось!», «Фу!».

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что если собака не позволяет никому приближаться к своему хозяину, это может указывать на проблемы у животного, которые требуют коррекции. Как считает специалист, иначе это может привести к агрессии против человека или других животных.