Кинолог заявил, что бойцовых пород собак не существует Глава РКФ Голубев: существование отдельных пород бойцовых собак является мифом

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Существование отдельных пород бойцовых собак, необучаемых, агрессивных от рождения и не способных жить в семье, является мифом. Об этом РИА Новости заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По его словам, запрет отдельных пород не решит проблему с опасностью животных, чьи владельцы отличаются безответственным поведением.

Все эти разговоры о бойцовских и особо опасных породах немного походят на охоту на ведьм. Никаких бойцовых пород не существует. Как, к сожалению, не существует никакого простого и быстрого решения в этой области, — заявил Голубев.

Выход из ситуации кинолог видит в регулировании на государственном уровне, обязательной регистрации домашних животных, работе по просвещению владельцев и движение общества в сторону ответственного владения. Что касается ограничений и запретов, то такой вариант хоть и кажется простым, но он не эффективен, подчеркнул Голубев.

Он пояснил, что понятия «бойцовская порода собак» не признала ни одна международная кинологическая организация. Бойцовыми называют конкретных особей, участвующих в боях, которые запрещены во многих странах мира. При этом в породном собаководстве любая агрессия является дисквалифицирующим пороком, исключающим особь из разведения. Животное должно иметь стабильную психику и ментальное здоровье.

Голубев также отметил, что бойцовскими могут называть собак из списка потенциально опасных пород, что также неверно. В этом списке значатся 12 пород, в большинстве своем не признанные мировой кинологией из-за неоднородности и разногласия вокруг четкого стандарта породы.

Кинолог подчеркнул, что не бывает умных или глупых собак, есть неправильное воспитание и генетические предрасположенности, которые следует учитывать. Характер собаки зависит от грамотного подхода владельца и заниматься нужно не только с крупным доберманом, но и с маленьким шпицем. Голубев предложил ввести повсеместные курсы, где опытные кинологи смогли бы передавать начинающим собаководам основы дрессировки, элементарную зоопсихологию и правила ухода за питомцем.