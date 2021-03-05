Кинолог развеял мифы и заблуждения о маленьких собаках

https://static.news.ru/photo/fae69c74-b283-11e9-8575-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Мифы и заблуждения, бытующие в отношении мелких пород собак, развеял президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В интервью РИА Новости эксперт отметил , что часто маленьких собачек заводят в качестве домашних любимцев. При этом многие думают, что такие малыши бесконечно лают, могут ходить в туалет на пелёнку и их совершенно не нужно дрессировать. Однако ничего общего с реальностью эти мифы не имеют.

Самое распространённое заблуждение, по мнению Голубева, что с мелкими собаками не нужно выходить на прогулку. Кинолог отмечает, что на прогулках псы не только справляют нужду, но развиваются, знакомятся с окружающим миром. На прогулку питомца нужно выводить не менее двух раз в день. Это также время физической активности животного, что благоприятно сказывается на состоянии организма собаки.

Ещё одним мифом эксперт назвал мнение о том, что маленькие собаки не нуждаются в воспитании и дрессировке. По словам Голубева, размер собаки не влияет на её поведение, без воспитания она может стать агрессивной и иметь различные поведенческие проблемы. Отсюда вытекает ещё один миф — про бесконечный лай мелких пород.

Громкий и частый лай — это следствие неграмотного воспитания питомца. Животные, понимающие, что им достаточно подать голос, чтобы добиться поощрения или привлечь внимание, будут прибегать к этой уловке постоянно. С проблемой частого лая сталкиваются владельцы не только мелких, но и крупных собак. И причина здесь кроется не в размере животного, а в отсутствии дрессировки, — сказал кинолог.

Также распространённым заблуждением Владимир Голубев считает убеждение, что маленькие породы — лучший выбор для ребёнка. Кинолог подчёркивает, что лучшим выбором для ребёнка являются породы, обладающие весёлым нравом и спокойно воспринимающие детские проказы. Размер при этом не имеет никакого значения.

Более того, для детей дошкольного возраста брать маленьких собак кинолог исключительно не рекомендует. Ребёнок может просто случайно навредить питомцу.

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