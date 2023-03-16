Кинолог рассказала, как не ошибиться при выборе собаки из приюта Кинолог Панкова посоветовала обращать внимание на желание собаки взаимодействовать с человеком

Фото: Евгения Смоленская/NEWS.ru

При выборе собаки из приюта или питомника следует обращать внимание на желание питомца взаимодействовать с человеком, рассказала кинолог Елена Панкова. В разговоре с «360» специалист пояснила, что не стоит доверять заводчикам, которые объясняют нежелание животного идти на контакт охранными особенностями питомца.

Не надо слушать отговорки о том, что, мол, это охранная собака, она не должна вас любить. От таких заводчиков лучше бежать, потому что изначально собака — это животное которое отбиралось по принципу взаимодействия с человеком, — пояснила Панкова.

По словам кинолога, общение собаки с владельцем во многом зависит от ее генетики. Решив взять животное из приюта, следует также обратить внимание, насколько устойчива психика питомца. Для этого Панкова посоветовала проверить реакцию собаки на резкие звуки или взмахи руками. Громкий лай будет свидетельствовать о возбудимой психики питомца.

Прежде чем взять животное, нужно осознать свою готовность постоянно воспитывать собаку. Панкова советует вкладываться в дрессировку, удобно организовать пространство для питомца, чтобы в будущем контакт с собакой был налажен. Кинолог отмечает, что животные всегда показывают человеку свою реакцию на происходящее, поэтому следует обращать внимание на сигналы, которые подает питомец, в том числе на зевки и рычание.

Часто хозяева говорят: «Ах, ты рычишь — вот тебе подзатыльник». Тогда собака решает, что больше не будет предупреждать, а сразу начнет защищаться доступным способом, — заключила кинолог.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее посоветовал установить причину, по которой собака начала кусаться. По его словам, это позволит скорректировать поведение питомца.