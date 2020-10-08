Кинолог рассказал, собак каких пород подойдут пожилым людям

https://static.news.ru/photo/8ae6f7b4-0941-11eb-8c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: s76/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Существует множество пород собак, которые очень хорошо подходят пожилым людям, сообщил кинолог Евгений Цигельницкий.

По его словам, выбирать питомца нужно основываясь на активности человека.

Пенсионер в хорошей форме, здоровый и активный может заводить любую собаку, конечно, если он трезво оценивает свои силы. А вот пожилым людям не очень мобильным, одиноким, со слабым здоровьем стоит более тщательно подходить к выбору питомца, — отметил он.

Эксперт уточнил, что ведущим малоподвижный образ жизни людям лучше заводить спокойных собак некрупных пород, не требующих больших физических нагрузок. К ним относятся животные из девятой группы Международной кинологической федерации (FCI). При этом спокойствие четвероного друга зависит не только от породы, но и от характера конкретного щенка, поэтому при выборе стоит не забывать об этом.

Из этой группы пожилым людям подходят практически все породы: пекинесы, мальтийские болонки, папильоны, французские бульдоги, пудели, кавалер-кинг-чарльз-спаниели, грифоны и т. д. Они маленькие, ласковые и человекоориентированные, — рассказал Цигельницкий.

Также он посоветовал хорошо подумать, прежде чем брать питомца из приюта, так как там не всегда добросовестно относятся к тому, какую именно собаку отдают. Иногда в приюте могут отдать совершенно «невменяемое» животное, которое будет всё грызть, бояться и кусаться, что совершенно не подходит для пенсионеров.

Однако, отметил кинолог, можно взять беспородного щенка у знакомых, если он родился от спокойной, некрупной и человекориентированной собаки, передаёт Ridus.

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