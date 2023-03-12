Кинолог рассказал, снятся ли собакам сны Кинолог Голубев: структура сна у собак похожа на человеческую

Фото: Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Структура сна у собак похожа на человеческую, поэтому они также видят сны, в которых, скорее всего, занимаются привычными вещами. Об этом рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он уточнил, что этот факт известен еще с 1970-х годов.

У собак, как и у человека, похожи структуры сна: питомцы имеют фазу быстрого и глубокого сна. Все смешные подергивания лапами, скуление и другие движения как раз приходятся на фазу быстрого сна. Возможно, именно в этот момент питомец бежит за своей любимой игрушкой или выпрашивает кусочек лакомства у хозяина, — сказал кинолог.

По его словам, ученые, изучающие электрическую активность мозга, выяснили, что собаки проводят в дреме 21% времени, фаза быстрого сна длится у них 12%, а фаза глубокого сна — 23%.

Что касается графика бодрствования и сна, то он зависит от возраста, темперамента и породы собак. Щенкам нужно больше сна, но при этом они и молодые собаки любят проявлять активность в ночное время. При этом пожилые животные проявляют меньше активности, поскольку с годами происходит замедление метаболизма и организм требует больше времени на восстановление.

В среднем собаки спят 70% ночного времени и 30% дневного. Щенкам для сна необходимо 16–18 часов, взрослым собакам — 14–16 часов, пожилым — 17–18 часов.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что собаки узнают хозяина среди других людей по запаху. Питомцы также ориентируются на зрение и слух, так как способны запоминать черты и тембр голоса своих владельцев.

Также Голубев заявил, что отдельных пород бойцовых собак не существует. Он пояснил, что животное становится агрессивным из-за безответственного поведения владельца.