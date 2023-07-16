Кинолог рассказал, сколько слов может выучить собака Глава РКФ Голубев: собака может выучить около сотни слов

Фото: Michael Reichel/dpa/Global Look Press

Собаки в среднем способны выучить до сотни слов и звуков, которые будут означать для нее команды или указания к какому-либо действию. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что этот запас псы пополняют на протяжении всей жизни.

Собаки воспринимают нашу речь не только как набор звуков, но и как вполне осмысленный набор слов. Их «словарный запас» пополняется в течение жизни. В среднем собака может запомнить около сотни слов. Есть, конечно, и те питомцы, которые <...> могут запомнить большее количество. <...> Они вполне различают призывы к действию и названия предметов, — сказал Голубев.

Он уточнил, что свою кличку пес также воспринимает как команду и когда хозяин произносит имя питомца, это звучит для него как просьба обратить внимание. Также собака может запоминать названия конкретных объектов и если ей сказать «иди на место», она пойдет в совершенно определенном направлении — туда, где привыкла отдыхать.

Также собаки могут считывать сигналы человеческого тела — позы, жесты, интонации. Иногда владельцу даже не приходится ничего говорить — пес уже все увидел и понял по мимике и положению тела хозяина.

Для освоения новых команд с собакой следует общаться спокойным дружелюбным голосом. При этом запрещающие команды достаточно произносит громче, но не переходить на крик, так как это может напугать питомца.

Ранее Голубев посоветовал, чтобы научить собаку плавать, необходимо дождаться момента, когда питомец самостоятельно начнет проявлять интерес к воде. Специалист отметил, что нельзя применять насильственные методы в процессе обучения, в том числе бросать животное в воду.

Также глава РКФ предупредил, что собак нельзя кормить мороженым даже в жаркую погоду, так как угощение не принесет питомцу пользы. Он рассказал, что в сладости содержится молоко, которое сложно переварить животному, а также большое количество сахара, которое может неблагоприятно повлиять на здоровье домашнего любимца.