Кинолог рассказал о вкладе собак в освоение космоса Кинолог Голубев: собаки доказали безопасность полетов в космос для человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Белка и Стрелка

Собаки внесли огромный вклад в освоение космоса, так как при помощи них проводились испытания безопасности орбитальных полетов для человека, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» кинолог отметил, что без этих животных изучение космоса могло бы оказаться неподвластным для человечества.

Их задача состояла в том, чтобы доказать безопасность орбитальных космических полетов для человека. Поэтому, можно сказать, что День космонавтики в том числе связан и с собаками. Нельзя недооценивать вклад, который эти животные внесли. Возможно, без собак, полет в космос был бы нереальным, — рассказал Голубев.

Среди остальных животных, которых рассматривали в качестве помощников в освоении космоса, собаки оказались самыми подходящими, так как легче поддавались дрессировке, могли находиться в закрытом пространстве, переносить перегрузки и не бояться звуков. Для исследования выбирали питомцев весом не более семи килограмм с хорошим здоровьем и крепкой психикой, а перед этим собаки проходили различные тренировки: вращение на центрифуге, катапультирование, испытания на вибростенде. Кинолог отметил, что не все эксперименты с участием собак закончились успешно, а ученый Сергей Королев, который стал инициатором запуска животных в космос, переживал смерть питомцев как личную утрату.

К сожалению, не всегда эксперименты заканчивались для собак удачно, но именно благодаря им ученым удалось отправить первого человека в космос. О собаках-космонавтах снимали фильмы, создавали памятные почтовые марки и открытки, также в России придумали мультфильм по мотивам полета Белки и Стрелки, — заключил Голубев.

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