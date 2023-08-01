Кинолог рассказал о способах разнообразить прогулки с собакой летом Кинолог Голубев посоветовал посетить с собакой выгульную площадку летом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы разнообразить прогулки с собакой летом, можно посетить выгульную или дрессировочную площадку, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с РИАМО он пояснил, что такой способ поможет найти новых друзей и животному, и его хозяину. По словам кинолога, многие собаководы часто после подобных знакомств начинают вместе посещать разнообразные мероприятия и выходят на прогулки.

Летом есть множество возможностей с пользой провести время вместе с питомцем. Отправляйтесь в ближайший парк или на выгульную площадку, чтобы завести новых друзей, попробуйте различные спортивные дисциплины, покатайтесь с собакой на велосипедах или сходите в бассейн, — посоветовал Голубев.

По словам кинолога, купание в водоеме тоже один из способов провести досуг с питомцем. Он порекомендовал перед этим убедиться, что в воду можно заходить животным: не все пляжи допускают нахождение питомцев. Собаки могут купаться в местах, где запрещено плавать людям, и на границе с разрешенной зоной. При этом важно следить за питомцем, чтобы он не перегрелся, не заплывал в опасные места и не пил воду из водоема.

При желании летом можно взять собаку в путешествие за город. Кинолог отметил, что сейчас существует большое количество дог-френдли кафе и отелей. Голубев уточнил, что нужно внимательно следить за передвижениями животного в незнакомых местах и всегда находиться рядом.

Также хозяин может совместить прогулку с питомцем и катание на велосипеде. Например, можно использовать специальную экипировку или прицепы, которые располагаются сзади средства передвижения. Маленькую собаку допускается перевозить в специальной корзинке.

Голубев ранее рассказал, что летом питомца можно угощать фруктами и овощами, соблюдая при этом умеренность. Так, собакам можно около двух долек яблока, одну клубнику, немного голубики, дольку дыни или арбуза без кожуры.