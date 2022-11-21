Кинолог рассказал, каким собакам зимой необходима одежда Кинолог Голубев: одежда зимой необходима собакам с короткой шерстью и низкой мышечной массой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маленьким породам и собакам с небольшой мышечной массой на холодное время года нужны тёплые комбинезоны, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Эксперт отметил, что одежда может также понадобиться короткошёрстным и бесшёрстным животным, коротколапым питомцам и тем, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем.

Если у собаки есть хронические заболевания, слабый иммунитет и низкая активность на улице, лучше всего защищать её от влаги, ветра и холода, с помощью меховых попон, защитных комбинезонов и специальной обуви, — рассказал Голубев.

Кинолог уточнил, что при выборе одежды следует ориентироваться на комфорт собаки — она не должна препятствовать свободным движениям или свисать.

Ветеринар Евгений Цыплёнков ранее рассказал, что в холодное время года домашние животные, в том числе кошки и собаки, могут заболеть бронхитом, в результате чего у питомцев может обостриться кашель. Специалист также предупредил о риске переохлаждения некоторых частей тела у животных, гуляющих в мороз, особенно это касается питомцев с гладкой и короткой шерстью. При этом специалист отметил, что риск воспаления слизистой оболочки бронхов существует и у домашних кошек, которых не выпускают гулять на улицу.