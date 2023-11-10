Кинолог рассказал, как защитить собаку от догхантеров Кинолог Голубев: знание собакой команд поможет защитить ее от догхантеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внимательность и бдительность хозяев собак, а также надлежащая дрессировка питомцев являются главным залогом защиты от догхантеров, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он подчеркнул, что собаку следует научить командам «Фу!», «Дай!» и «Нельзя!», чтобы во время прогулки она не подобрала отравленный продукт. Однако, по его словам, дрессировка не гарантирует полной безопасности.

Даже самый послушный питомец может стать жертвой догхантеров, подобрав отравленную еду или понюхав такую приманку. Отравление происходит при поедании или слизывании ядов. Собака может отравиться даже при занюхивании вещества. <...> Поэтому очень важно не только обучать собаку не поднимать с земли, но и внимательно следить за ней на прогулке, — рассказал эксперт.

Он также посоветовал хозяевам, заметившим в местах прогулок разбросанные подозрительные предметы и остатки пищи с таблетками, срочно сообщить об этом в правоохранительные органы и отказаться от выгула собак в этих местах либо держать питомца на поводке и в наморднике.

Если животное не знает или плохо выполняет команды, гулять с ним нужно только на поводке и в наморднике. Стоит избегать мест вблизи свалок и гаражей — это традиционные места обитания бездомных собак, которые являются основной целью догхантеров.

Симптомами отравления у собаки являются дрожь в теле, шаткая походка, рвота, пена из пасти, потеря координации и судороги, продолжил кинолог. В течение 30 минут животное нужно доставить в ветклинику, а если такой возможности нет, то необходимо ввести внутримышечно или внутривенно витамин В6 в дозировке 1–10 мг на 1 кг веса, а также постараться вызвать у питомца рвоту и дать ему абсорбенты, обильное питье и мочегонные средства. После этого нужно обязательно обратиться к ветеринару.

Ранее Голубев рассказал, что хозяева зачастую сталкиваются с проблемами во время воспитания собаки-подростка. Специалист объяснил, что справиться с этим поможет терпение, изучение новых команд и социализация.