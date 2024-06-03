Кинолог рассказал, как разгрузочные дни влияют на здоровье собаки Кинолог Голубев: разгрузочные дни могут нанести вред здоровью собаки

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Разгрузочные дни в рационе питания собак могут нанести вред здоровью животного, заявил в беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он добавил, что соблюдение такой диеты должно проходить в редких случаях и при показаниях ветеринара.

Разгрузочные дни нужны только по показаниям ветеринарного врача, например, если животное отравилось, — уточнил Голубев.

Кинолог отметил, что на такой шаг владельцы собак могут пойти, если у питомцев были диагностированы недомогания, при которых наблюдаются проблемы с ЖКТ, рвота или диарея. Тогда разгрузочные дни позволят не раздражать слизистую оболочку пищеварительного тракта.

Голубев посоветовал не переносить человеческие пищевые привычки на животных, так как это может спровоцировать не только появление дефицитного состояния, но и привести к нарушениям пищевого поведения. Собака, опасаясь того, что ее не покормят, будет стараться наедаться впрок или станет попрошайничать, добавил кинолог.

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