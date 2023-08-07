Кинолог рассказал, как помочь собаке пережить жару Кинолог Уражевский посоветовал в жару протирать собак влажной тряпкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жара представляет большую опасность для собак, поэтому нельзя оставлять их в закрытом и непроветриваемом помещении, рассказал NEWS.ru президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. По его словам, нужно обязательно смачивать лапы собак и простыню, в квартире должно быть открыто окно, работать кондиционер или вентилятор.

Очень опасно оставлять собак в машине даже на десять минут, потому что это может привести к тепловому шоку и смерти. В квартире обязательно должно быть открыто окно, нужно смачивать простыню, если нет кондиционера, поставить вентилятор, протирать животное в обеденное время влажной тряпкой. Обязательно должна быть влага и тень, — сказал Уражевский.

Как отметил кинолог, если в квартиру попадают прямые солнечные лучи, окна лучше занавесить шторами. Если вы направились с собакой в путешествие в жаркую погоду или просто вышли на улицу, у питомца всегда должен быть доступ к воде.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара до плюс 40–43 прогнозируется в Астраханской, Волгоградской и Ростовской области, а также в Ставропольском и Краснодарском крае в ближайшие дни. В Калмыкии столбики термометров достигнут отметки в 43 градуса.