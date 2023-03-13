Кинолог рассказал, как помочь потерявшейся на улице собаке Кинолог Голубев: потерявшаяся на улице собака попытается найти хозяина среди людей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Потерявшаяся на улице собака будет заметно отличаться от бродячих животных и будет пытаться найти среди людей хозяина, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» он пояснил, что в такой ситуации следует попытаться найти владельца, так как домашний питомец не выживет среди диких сородичей.

У нее скорее всего будет ошейник или даже поводок, она будет выглядеть растерянно и испуганно, питомец может даже начать метаться по улице в поисках хозяина и заглядывать прохожим в глаза. В этой ситуации важно не проходить мимо и попытаться найти владельца. Домашние собаки в большинстве своем обречены на гибель в условиях жизни на улице, — предупредил кинолог.

По словам Голубева, в первую очередь стоит дать собаке успокоиться, постоять с ней и подождать, не придет ли хозяин. После этого следует проверить наличие адреса или надписей на ошейнике и клеймо питомника. Кинолог отмечает, что клеймо обычно расположено на ухе или в паху. Также у собаки может оказаться чип, в котором хранится информация о владельце. Его наличие можно проверить у ветеринара.

Если вы нашли у собаки клеймо, на сайте Российской кинологической федерации вы можете найти название питомника или клуба, где была приобретена собака. Заводчики смогут проверить, действительно ли животное приобреталось у них, у большинства сохранена информация о хозяевах собак, есть вероятность, что владелец питомника сможет связаться с хозяином, — пояснил Голубев.

При отсутствии опознавательных знаков следует взять собаку домой или найти, у кого оставить на время поисков хозяина. Кинолог советует после этого разместить объявление на всех возможных ресурсах, досках объявлений и в ветеринарных клиниках. В объявлении должно быть фото собаки и ее основные приметы. Специалист предупредил, что об отличительных признаках сообщать не стоит — это поможет защититься от мошенников. В случае обращения хозяина по объявлению следует попросить фото, уточнить детали о питомце и спросить кличку собаки, чтобы проверить откликается ли она.

Ветеринар Богдан Галкин ранее посоветовал отнести подобранного на улице котенка к специалистам. Животному нужно провести в ветеринарной клинике целый спектр процедур, особенно если дома уже живут другие коты. Нового питомца следует проверить на наличие хронических заболеваний и лишая.