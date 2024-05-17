Кинолог рассказал, как помочь пострадавшей от догхантеров собаке Кинолог Голубев: пострадавшему от догхантеров псу нужна помощь врача

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пострадавшую от догхантеров собаку можно спасти, если сразу обратиться в ветеринарную клинику, рассказал в беседе с «Радио 1» глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Если до врача добираться более 30 минут, то нужно постараться успеть самостоятельно вызвать у питомца рвоту и дать абсорбенты, добавил специалист.

В этом случае только грамотные и оперативные действия хозяина могут спасти собаке жизнь. Без экстренной помощи гибель питомца неизбежна. При подозрении, что собака отравилась на улице, нужно незамедлительно обращаться за помощью в ветеринарную клинику, — уточнил Голубев.

Кинолог отметил, домашний пес может отравиться, даже если просто понюхает приманку. Признаком отравления может стать дрожь, шаткая походка, а также рвота и пена из-за рта. По словам Голубева, для оказания первой помощи есть не более 30 минут. Если за это время не удастся добраться до ветеринарной клиники, то для вызова рвоты стоит залить в пасть кипяченую воду, а после дать животному абсорбенты.

Врач посоветовал обучить питомца командам «Фу!», «Дай!» и «Нельзя!», а также не разрешать ему есть из чужих рук. Если пес плохо выполняет указания хозяина, то стоит надеть на него намордник. Кроме того, не нужно гулять у помоек, а в случае обнаружения странных порошков на земле необходимо обратиться в полицию.

Зоозащитники Оренбурга ранее рассказали, что догхантеры несколько месяцев отстреливают собак отравленными пулями. Волонтеры уже обращались в полицию и готовят повторное заявление.