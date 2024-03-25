Кинолог рассказал, как отучить собаку спать вместе с хозяином Кинолог Голубев: собаку необходимо физически оградить от кровати хозяина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы отучить собаку спать вместе с хозяином, необходимо физически оградить ей доступ к кровати и не нарушать свои же правила, даже если хорошее настроение и хочется позвать питомца на свою постель, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По словам кинолога, уже заводя собаку, нужно сразу определиться, что ей можно делать, а что будет категорически запрещено.

Когда хозяин сначала позволяет спать животному на своей кровати, а потом резко меняет свое мнение, могут возникнуть проблемы. Собака, которая привыкла к определенным нормам, не сразу поймет, что отдыхать ей теперь положено только на своей лежанке. Важно постепенно отучать питомца от сна на диване. А лучше всего устанавливать правила заранее, которые в последующем не будут изменяться. Если вы решили, что собаке не место на диване, то не нужно ее звать к себе, когда у вас хорошее настроение, – объяснил Голубев.

Так, по его словам, можно использовать дома поводок и слегла одергивать собаку, когда она пытается залезть на кровать. Также можно сделать рядом с кроватью спальное место для питомца или поставить его лежанку. Таким образом он будет чувствовать, что он рядом с хозяином, и ему будет проще перестроиться на отдельный сон. Кроме этого, можно дать собаке лакомство, которое она будет жевать, лежа на своем месте.

Голубев ранее предупредил, что собаку нельзя кормить объедками и едой со своего стола, такое питание испортит питомцу здоровье и может даже привести к его гибели. По его словам, наиболее опасны для собак кости от жареного мяса, сырая свинина и крупы с тушенкой.