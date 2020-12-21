Кинолог рассказал, чем опасны новогодние ёлки для собак

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В доме или квартире, где живёт собака, следует воздержаться от украшения новогодней ёлки, несмотря на праздничную традицию. Такой совет дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Это связано с тем, что собака может съесть или сгрызть украшения, а значит, есть риск несчастного случая.

Все мы очень любим этот сказочный символ Нового года, и собаководу нет нужды отказывать себе в удовольствии, если он вовремя позаботится о том, чтобы ель не превратилась в опасную игрушку для собаки, — цитирует Голубева РИА Новости.

По словам кинолога, одним из наиболее опасных украшений для домашних питомцев являются гирлянды, работающие от электросети. Собака (как, впрочем, и кошка) может перегрызть провод и получить удар током. Чтобы не отказываться от новогоднего атрибута, можно заменить его на гирлянду на батарейках или ту, которая автоматически отключается при перекусывании.

Опасность представляют и всевозможные «дождики» и мишура. Животное может проглотить их, что грозит закупоркой пищеварительного тракта. В качестве альтернативы кинолог предложил гирлянды из натуральных материалов.

Опасны для собак и стеклянные игрушки. Они могут разбиться, а собака пораниться. Избежать этого, по мнению Голубева, помогут украшения из небьющихся и натуральных материалов — дерева, бумаги, шерсти. Стеклянные игрушки, которые представляют особую ценность, следует повесить как можно выше и хорошо закрепить. Как, впрочем, и все другие украшения.

Съедобные игрушки стоит полностью исключить, так как они особенно привлекательны для питомцев. Помимо того что сладости вредны для организма собаки, в процессе поедания питомец может проглотить нитку или вовсе перевернуть дерево. Поэтому эксперт посоветовал закрепить ёлку как можно крепче или установить её в укромный угол, а ещё лучше — в максимально недоступное место, например на подоконник.

Ранее NEWS.ru писал, что с 2021 года в России будут действовать специальные правила, регламентирующие установку в помещениях новогодней ёлки. Эти требования станут частью обновлённых правил противопожарной безопасности. Так, например, ёлку будет предписано ставить на устойчивое основание. При этом она не должна будет загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Кроме того, ветки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.