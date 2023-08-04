Кинолог рассказал, чем нельзя угощать собаку на пикнике Кинолог Голубев посоветовал не угощать собаку жареным мясом во время пикника

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При походе на пикник вместе с собакой важно внимательно следить за тем, что ест питомец, и не угощать его некоторыми продуктами, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» он уточнил, что собакам нельзя давать жареное мясо, приготовленное на костре. Оно может вызвать отравление и способствовать развитию воспалительных процессов. Тем более стоит воздержаться от желания накормить питомца мясом с луком и чесноком — в них содержатся вредные для животного вещества.

Голубев отметил, что кости тоже не надо давать питомцу. Собака разгрызет их на мелкие осколки, которые, попав внутрь, могут порезать стенки кишечника и привести к летальному исходу. Животное также не сможет переварить кости в вареном, жареном или запеченном виде. Ядом для собаки являются любые сладости, в том числе шоколад. Из-за содержащегося в них теобромина у питомца повышается риск развития панкреатита или гепатита.

Кинолог подчеркнул, что собакам можно есть не все фрукты и ягоды. Так, виноград и гранат навредят почкам, сердцу и желудочно-кишечному тракту питомца. Голубев порекомендовал взять на пикник полезные лакомства — нарезанные тыкву, яблоки или морковь. Также подойдут специальные угощения, которые можно купить в зоомагазине.

Глава РКФ ранее предупредил, что собак нельзя кормить мороженым даже в жаркую погоду, так как угощение не принесет питомцу пользы. Он рассказал, что в сладости содержится молоко, которое сложно переварить животному, а также большое количество сахара, которое может неблагоприятно повлиять на здоровье домашнего любимца.