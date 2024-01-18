Кинолог раскрыл, влияет ли пол собаки на ее характер Кинолог Голубев: при выборе собаки не стоит ориентироваться на пол питомца

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При выборе собаки не стоит ориентироваться на ее пол, поскольку он никак не влияет на характер животного, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО специалист посоветовал лучше обращать внимание на особенности породы и темперамент будущего питомца. Мнение, что суки покладистее кобелей и легче обучаются, ошибочно, отметил кинолог.

Будущему собаководу нужно понимать, что все собаки индивидуальны, ориентация только на пол питомца может стать причиной разочарования. Учитывайте породу, а также характер и темперамент конкретной особи, — пояснил специалист.

По словам Голубева, в одном и том же помете могут оказаться спокойный кобель и гиперактивная сука. Чтобы воспитать и обучить последнюю, потребуется помощь опытного собаковода.

Голубев ранее предупредил, что маленькие собаки могут часто лаять из-за стресса, а также имеют свойство быстро замерзать и сильно дрожать. Специалист уточнил, что причиной громкого лая может быть реакция на более крупных сородичей: так питомец пытается защитить себя. Небольшие собаки могут дрожать из-за особенностей метаболизма, стресса, переутомления.