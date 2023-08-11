Кинолог раскрыл способы успокоить перевозбужденную собаку Кинолог Голубев посоветовал успокоить собаку выполнением команды «сидеть»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собаки способны испытывать большой спектр эмоций и иногда это приводит их в состояние чрезмерного перевозбуждения. Чтобы успокоить питомца, во время прогулки следует использовать настойчивые и спокойные команды, например, «сидеть», посоветовал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что надо поощрить собаку, если она выполняет указание.

Не выходите на улицу пока собака не выполнит команду «сидеть» хотя бы несколько секунд. Выпускайте собаку за дверь только по разрешающей команде. Когда собака научится спокойно ждать разрешения выйти на прогулку, можно начинать собираться гулять, уже пропуская фиксирующую команду, — пояснил кинолог.

По словам специалиста, также нужно дать собаке понять, что текущая ситуация находится под контролем хозяина. Питомец должен осознавать, что получит желаемое только тогда, когда успокоится. Если животное тянет поводок, то необходимо остановиться и перестать двигаться. Таким образом хозяин учит обрывать чрезмерные реакции, пояснил Голубев. Кинолог подчеркнул, что важно в такие моменты разговаривать с собакой спокойно, но настойчиво.

Он уточнил, что собака в момент перевозбуждения может стать опасной как для нее самой, так и для окружающих людей и животных. Такое поведение выражается в бесконтрольном лае, рвении на поводке, а также в деструктивном разрушении предметов и повышенной агрессивности.

Голубев ранее рассказал, что собака может негативно относиться к определенному человеку. По его словам, питомец может избегать людей из-за их недоброжелательного поведения или громкого голоса. Кинолог призвал в таких ситуациях не заставлять животное общаться.