Кинолог раскрыл риски для собак из-за сбитого режима дня Кинолог Голубев предупредил о проблемах со здоровьем у собак из-за сбитого режима дня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сбитый режим дня может сказаться на собаке проблемами со здоровьем и поведенческими отклонениями, предупредил о рисках президент Российской кинологическое федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» кинолог уточнил, что питомец становится раздражительным и тревожным, когда не знает, чего ожидать от хозяина. При этом установленные правила облегчают жизнь как собаке, так и ее владельцу.

Кинолог порекомендовал установить время на сон, прогулки и питание. Важно учитывать, что режим дня взрослого питомца отличается от режима щенков. Так, на прогулки с собакой до полугода можно тратить не больше 15-20 минут четыре-пять раз в день. При этом не следует ожидать, что щенок сразу научиться справлять нужду на улице. Постепенно можно сократить прогулки до трех-четырех раз, постепенно приучая выходить на улицу два раза в день. Голубев предупредил, что промежуток между прогулками в таком случае должен составлять не более 10 часов.

Также щенкам кормление требуется чаще, чем взрослым особям. Молодую собаку нужно кормить около пяти-шести раз в день, а уже подросшему питомцу будет достаточно двух приемов пищи в течение дня. Голубев напомнил, что животным нужны не только еда и прогулки, но и воспитание. Он порекомендовал разучивать с питомцем различные команды и включить в походы на улицу активные игры.

Голубев ранее предупредил, что «дизайнерские» породы собак являются не более чем маркетинговым ходом — такие животные представляют собой метисов. По его словам, эти питомцы действительно выглядят привлекательно, но могут иметь серьезные проблемы со здоровьем и иметь генетические патологии.