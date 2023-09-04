«Прекрасные няньки»: кинолог раскрыл преимущества корги Кинолог Уражевский назвал корги дружелюбными собаками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интерес к породе корги вызван не только их внешностью, но и дружелюбностью, уверен президент союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. В разговоре с Пятым каналом он уточнил, что эти питомцы прекрасно общаются как с детьми, так и с пожилыми, они являются «прекрасными няньками». Кинолог подчеркнул, что корги удобны в содержании — они спокойно могут жить как в квартире, так и за городом.

Позитивные, прекрасные няньки, очень хорошо общаются как с детьми, так и с пожилыми. Корги удобно содержать, как и за городом, так и в квартире. Такие собаки прекрасно уживаются в семье, — пояснил Уражевский.

Кинолог уточнил, что корги изначально выводились как помощники для пастухов. В связи с этим собаки данной породы, оставаясь с детьми, будут стараться их контролировать, чтобы те не уходили далеко. Несмотря на короткие лапы, корги являются очень подвижными. Уражевский отмечает, что они обладают адекватным характером и хорошо поддаются дрессировке.

Председатель Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее предупредил, что вредные привычки собаки могут быть связаны с неправильным воспитанием. По словам специалиста, прежде чем наказывать питомца за неподобающее поведение, необходимо понять причины его действий.