Кинолог раскрыл, как помочь собаке сбросить лишний вес после зимы Кинолог Голубев: сбросить лишний вес собаке помогут активные игры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы помочь собаке сбросить лишний вес после зимы, необходимо включить в распорядок дня активные игры, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнил, что также важно пересмотреть рацион питания вместе с ветеринарным врачом.

Весной все начинают приводить себя в форму: меняют образ жизни, следят за рационом. Если вы заметили, что собака поправилась за зиму, советую пересмотреть рацион вместе с ветеринарным врачом, добавить активные игры и увеличить продолжительность прогулок, — пояснил кинолог.

Лишний вес негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, репродуктивные способности и эмоциональное состояние домашнего любимца. Голубев отметил, что иногда набранные собакой килограммы связаны не с перееданием, а с гормональными сбоями. В связи с этим следует обратиться к ветеринару. Если же лишний вес является следствием низкой активности и употребления питомцем большого количества лакомств, нужно начать кормить его, строго следуя правилам дозировки. Важно исключить калорийные лакомства. Их можно заменить сушеными яблоками или морковью. Кроме того, существуют специальные тренировки для животных: дог-фитнес, индивидуальные занятия и даже бассейны. Помогут и обычные прогулки.

Голубев ранее рассказал, что дружелюбный характер собаки представляет для нее опасность, так как может вызвать агрессию у других животных. Специалист уточнил, что некоторые сородичи могут испугаться слишком радостной реакции питомца.