Кинолог призвал держать собак подальше от замёрзших водоёмов

https://static.news.ru/photo/98221840-63a6-11eb-ae47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал не выгуливать собак на льду водоёмов, так как такая прогулка может закончиться трагически для питомца.

Развлечения на льду рек и озёр опасны, особенно ненадёжным является лёд под снегом во время резкого потепления. Для прогулок есть много интересных мест: площадки для выгула, парки, заснеженный лес. Не выводите гулять собаку на лёд, даже если вам кажется, что он крепкий, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Голубев призвал владельцев собак быть особенно внимательными при прогулках вдоль замёрзших водоёмов, на которых живут утки. Животное, ведомое охотничьим инстинктом, может броситься на птиц неожиданно для хозяина и провалиться под лёд.

Переохлаждение является главным риском для питомца, провалившегося в воду. Собаку в таких случаях нужно как можно скорее вытащить на берег и обогреть доступными средствами. Кинолог советует обтереть животное насухо, отнести в тёплое место и укрыть одеялом. Однако лучше не разрешать псу греться у батарей и обогревателей. Не лишним будет дать собаке тёплую воду или бульон. На обмороженные участки тела можно наложить неплотную ватно-марлевую повязку. При тяжёлой степени переохлаждения следует немедленно показать собаку ветеринару.

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