Кинолог предупредил об опасности собачьего дружелюбия Кинолог Голубев: дружелюбная собака может вызвать агрессию у других животных

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Дружелюбный характер собаки представляет для нее опасность, так как может вызвать агрессию у других животных, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с РИАМО специалист уточнил, что некоторые сородичи могут испугаться слишком радостной реакции питомца.

Если ваш питомец радостно несется прямо на сородича, это может напугать его. Не распознав дружелюбие, собака может отреагировать агрессивно на действия вашего любимца. Это может закончиться серьезным конфликтом, — пояснил Голубев.

Слишком общительная собака может приставать к незнакомцам на улице. По словам кинолога, не все люди любят животных, чужой активный питомец вызовет у таких людей негативные эмоции. Кроме того, настойчивость животного может напугать прохожего, из-за чего тот может случайно ранить собаку. Дружелюбие приводит и к постоянному перевозбуждению. В этот момент важно корректировать поведение домашнего любимца, посоветовал Голубев. В противном случае собака будет воспринимать отсутствие реакции как поощрение.

Ветеринар Наталья Соловьева ранее рассказала, что питомцу нужно запрещать пить из луж во время прогулки. По ее словам, животное может отравиться реагентами или заразиться лямблиями. Также специалист предостерегла от подбирания питомцами предметов с земли.