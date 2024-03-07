Кинолог предупредил о смертельной опасности детских игрушек для собак Кинолог Голубев: детские игрушки могут привести к гибели собаки

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Детские игрушки могут представлять смертельную опасность для собак, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Как пояснил специалист в разговоре с РИАМО, некоторые игрушки могут содержать жидкий наполнитель, и если животное их раскусит, то может отравиться. По словам кинолога, опасность также представляют синтепон и пластмассовые детали, которые собака может проглотить во время игры.

Наполнитель в виде синтепона или маленьких шариков может стать причиной удушья животного. Важно понимать, что любая игрушка, у которой торчат пуговицы или есть пластмассовые глаза, усики и другие мелкие детали, не подходят для безопасной игры с собакой, — сказал он.

Кроме того, популярные у детей тянущиеся игрушки часто наполнены жидкостью и пластиковыми элементами, проглатывание которых у собаки может вызвать отравление и проблемы с ЖКТ, например рвоту и гастрит.

Чтобы не допустить беды, домашнему питомцу нужны специальные игрушки, купленные в зоомагазине, а родители всегда должны контролировать процесс взаимодействия ребенка и животного, добавил кинолог.

Голубев ранее призвал не сажать собак на цепь. Специалист подчеркнул, что собака — это живое существо, которому нужны внимание, забота и комфорт. Содержание на цепи негативно отражается на здоровье питомца: у него могут возникнуть проблемы с суставами, мышцами и позвоночником.