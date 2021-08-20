Кинолог предупредил, чего нельзя делать при виде бродячей собаки

Собака — это домашнее животное, у неё должен быть хозяин и крыша над головой. О том, что делать при встрече с бродячим животным, в беседе с РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам Голубева, при встрече с бродячим животным следует обратиться в органы местного самоуправления с просьбой поместить животное в приют, а также проинформировать органы государственного ветеринарного надзора.

При этом кинолог призвал не кормить бездомных животных из жалости и не обустраивать им тёплых будок. Это лишь усугубит проблему.

Если собаки привыкнут, что их кормят на данной территории, они станут считать её своей и могут нападать, заметив чужака. Стая начинает разрастаться и охранять территорию. Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий, — пояснил Голубев.

Самая эффективная помощь — это добиться помещения бродячего пса в приют. Таким образом у него появится доступ к еде и крыша над головой. При этом кинолог призывает помогать приютам, но перечислять средства только проверенным организациям, чтобы не попасться на удочку мошенников. Если возможности помочь материально нет, всегда можно поддержать приют добрыми делами.

Посещайте приюты, помогайте гулять с подопечными, распространяйте важную информацию или прибирайтесь в вольерах. Как правило, приюты всегда нуждаются в поддержке, — сказал Голубев.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ 11 августа неизвестные обстреляли собачий приют «Надежда».