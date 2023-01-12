Кинолог посоветовал, как приучить собаку к прогулкам Кинолог Голубев посоветовал не заставлять собаку насильно идти гулять на улицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собак не надо заставлять гулять насильно, если животное отказывается выходить на улицу, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он объяснил в беседе с «Радио 1», что нужно проанализировать подход к воспитанию питомца и обратиться к специалисту, если не удается решить проблему самостоятельно.

Если собака отказывается выходить на улицу, на это всегда есть причины, которые могут быть не сразу понятны собаководу. Ни в коем случае не заставляйте питомца гулять насильно, проанализируйте свой подход к воспитанию питомца, обстановку в доме. Если не получается самостоятельно понять подобное поведение своего любимца, обращайтесь за помощью к специалистам, чтобы решить эту проблему совместными усилиями, — рассказал эксперт.

Причин такого поведения собаки, по словам Голубева, может быть несколько. На нежелании выходить на улицу может сказаться агрессия других животных во время прогулки или проблемы со здоровьем, уточнил кинолог. Он посоветовал с детства приучать домашнего любимца выходить на улицу.

Голубев рекомендует отвлечь внимание собаки, после чего можно вывести питомца на улицу, захватив его внимание любимой игрушкой или лакомством. Хозяину необходимо оставаться спокойным и уверенным, по мнению специалиста, чтобы животное могло перенять это настроение.

Ранее президент Российской кинологической федерации Голубев предостерег от длительных прогулок с питомцем в морозную погоду. У собаки может наступить переохлаждение, которое нередко приводит к хроническим заболеваниям.