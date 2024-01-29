Кинолог подсказал, как подружить собаку с ребенком Кинолог Голубев посоветовал объяснить ребенку правила обращения с собакой

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Чтобы подружить собаку с детьми, в первую очередь важно объяснить ребенку правила обращения с питомцем, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что дети должны знать, как не стоит поступать с домашним любимцем. Это поможет избежать конфликтных ситуаций.

Даже если у вас в доме самый маленький и спокойный пес, важно объяснять детям правила общения с собакой. Родителям нужно объяснить, как лучше взаимодействовать с питомцем, чего делать нельзя, рассказать о самых распространенных сигналах, которые подает собака, а также о ситуациях, в которых категорически запрещено беспокоить любимца, — уточнил кинолог.

У собаки должно быть личное пространство. Если питомец не хочет играть или не идет на контакт, нельзя насильно заставлять его общаться. Детям важно донести эту информацию. Не стоит беспокоить домашнего любимца, когда он ест или спит. Животное может воспринять это за опасность и начнет защищаться, пояснил Голубев. Кроме того, следует обращать внимание на реакции собаки: питомец использует хвост, уши и лапы, чтобы продемонстрировать свое настроение.

Голубев ранее рассказал, что лучше всего питомцы реагируют на поощрение в виде лакомства, но со временем можно начать использовать словесную похвалу или игру. По его словам, мотивация помогает воспитывать и дрессировать собаку.