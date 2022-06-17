Кинолог поддержал идею ввести реестр домашних питомцев в России Кинолог Котенко поддержал идею ввести реестр домашних питомцев в России

Фото: АГН «Москва»

В Новосибирской области обсудили создание единого реестра домашних животных. Кинолог и руководитель сибирского центра «Барс» Анатолий Котенко предположил, что такая инициатива повлияет на россиян положительным образом. Он считает, что с нововведением меньше хозяев будут бросать своих питомцев на произвол судьбы, пишет «МК в Новосибирске».

Чипирование стоит в среднем 700–1000 рублей, то есть вполне разумный ценник. При этом если вдруг питомец потеряется, то его найдут. Хотя будут и люди, которые это попытаются обойти — достать чип или его как-то заблокировать. Это факт. Но введение единого реестра на хозяев повлияет в лучшую сторону, — отметил Котенко.

Руководитель кинологического клуба «Сибирь» Александра Блашкевич, в свою очередь, подтвердила, что реестр позволит уменьшить количество бездомных питомцев. Однако, напомнила она, есть и те животные, кто изначально родился на улице, эту проблему также надо решить. Вместе с этим Блашкевич предположила, что далеко не всех россиян остановит введение ответственности за брошенных питомцев.

Пьяные люди как садились за руль, так и продолжают. Так и здесь, всё начинается с персональной ответственности, — подчеркнула она.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил ввести добровольный учёт и маркировку домашних животных в качестве первого этапа на пути к обязательной регистрации питомцев. Он уточнил, что российская инфраструктура не готова к регистрации всех домашних животных в стране, но затем процедура маркировки домашних животных станет обязательной.