Кинолог перечислил важные факты о маленьких породах собак Кинолог Голубев: маленькие собаки могут часто лаять из-за стресса

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Маленькие собаки могут часто лаять из-за стресса, а также имеют свойство быстро замерзать и сильно дрожать, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО специалист уточнил, что причиной громкого лая может быть реакция на более крупных сородичей: так питомец пытается защитить себя.

Но здесь важно понимать, что чаще всего к лаю предрасположены возбудимые собаки, причем не обязательно мелких пород, — отметил Голубев.

Небольшие собаки могут дрожать из-за особенностей метаболизма, стресса, переутомления. Голубев уточнил, что питомцы склонны испытывать озноб даже в помещении. За их состоянием следует внимательно следить, чтобы не допустить переохлаждения.

Кинолог подчеркнул, что такие питомцы не всегда подходят для жизни в квартире с детьми. Дошкольники часто не осознают, что небольшая собака тоже является живым существом и могут ей навредить. Специалист добавил, что в среднем при правильном уходе животные маленьких пород живут дольше, чем более крупные питомцы.

Голубев ранее заявил, что подарок в виде щенка требует внимательного подхода, так как собака — это живое существо, а не просто игрушка. Поэтому, по его словам, вместо щенка лучше подарить курсы будущего собаковода или вовлечь человека в процесс выбора питомца.