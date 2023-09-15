Кинолог перечислил смертельно опасные продукты для собак Кинолог Голубев назвал шоколад смертельно опасным продуктом для собак

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Шоколад, кости, жареное мясо, виноград и свинина являются смертельно опасными продуктами для собак, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что хозяевам следует обеспечить питомцу сбалансированный и правильный рацион, чтобы домашний любимец был здоровым и прожил долгую жизнь.

По словам кинолога, в шоколаде содержится теобромин, который накапливается в токсичных концентрациях в организме собак, негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, нервную систему и сердце питомца. Его употребление может вызвать у животного расстройство кишечника, рвоту, учащенное сердцебиение и дрожь. Виноград и изюм приводят к почечной недостаточности, особенно если собака уже имеет проблемы с почками.

Голубев уточнил, что жареное мясо, особенно приготовленное на открытом огне, токсично для собак. Он предупредил, что данный продукт вызывает воспалительные процессы в организме животного. Кости не стоит давать собакам, так как те могут расколоться и повредить кишечник. Свинина потенциально опасна, поскольку может быть заражена болезнью Ауески, так называемым псевдобешенством. Для собак это представляет серьезную угрозу и может вызвать потерю аппетита, чрезмерную жажду и судороги. Кинолог предупредил, что питомец может умереть в течение нескольких дней, если вовремя не начать давать ему лекарство.

Голубев ранее рассказал, что вредные привычки собаки могут быть связаны с неправильным воспитанием. По словам специалиста, прежде чем наказывать питомца за неподобающее поведение, необходимо понять причины его действий.