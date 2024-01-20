Кинолог перечислил признаки старения собак Кинолог Голубев: снижение активности и седина — признаки старения собак

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение активности, седина, ухудшение зрения и общего состояния здоровья относятся к признакам старения собак, рассказал «Мосленте» кинолог Владимир Голубев. По словам специалиста, возрастные изменения питомцев схожи с человеческими.

Возрастные изменения у собак схожи с человеческими: питомец становится менее активным, его шерсть седеет, зрение ухудшается, могут появляться проблемы со здоровьем. Чтобы быть готовым к уходу за пожилым питомцем, важно вовремя распознать признаки его старения, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что с возрастом у людей начинают седеть волосы, а у собак — шерсть. Он подчеркнул, что окрас меняется вокруг морды, глаз и на лапах, также шерсть становится более жесткой и перестает блестеть. По словам Голубева, у пожилых питомцев могут появиться проблемы со слухом и зрением, кроме того, хуже начинает работать и опорно-двигательный аппарат, а из-за снижения иммунитета животные в возрасте чаще болеют. Все это, как считает кинолог, характерно и для людей.

Ранее Голубев рассказал, как продлить жизнь собаке. По его словам, следует обучать ее новым командам и покупать умные игрушки. Кинолог отметил, что поддержат активность мозга и увеличат продолжительность жизни домашнего любимца и полноценные прогулки, а также правильно составленный рацион питания.