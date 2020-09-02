Кинолог перечислил опасные для собак домашние растения и цветы

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Некоторые собаки любят есть домашние горшечные растения или срезанные цветы и это может грозить им отравлением и даже смертью, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Необходимо правильно воспитывать собаку, чтобы она не ела растения и не пила воду из ваз. Из срезанных цветов для питомцев опасны ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилы, подснежники, нарциссы, хризантемы, ландыши, делфиниумы, наперстянки, а также гиацинты и сирень, передаёт АГН «Москва».

Всеми любимая гортензия, которая содержит цианиды, может вызвать рвоту, диарею и резкие боли в животе. Также опасны примула и цикламен. Молочайные виды растений содержат эуфорбин — это кодиеум, ятрофа, молочай и другие. Если животное им отравилось, то у него могут возникнуть ожоги и язвы в пасти и глотке, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, а также воспаление слизистых оболочек глаза. Вересковые виды растений также небезопасны, к ним относится азалия. Они вызывают отравление, а вслед за ним нарушение работы сердца и угнетение центральной нервной системы, — рассказал Голубев.

Ароидные растения пагубно влияют на слизистые оболочки, могут вызвать жжение и даже волдыри, вызвать отёки и затруднить дыхание, а также спровоцировать конъюнктивит вплоть до необратимых изменений роговицы глаз. К таким растениям относятся монстера, сингониум, замиокулькас, калла, диффенбахия, антриум, алоказия, кладиум.

Паслёновые (декоративный перец, соландра, бругмансия, броваллия и брунфельзия) также могут вызвать нежелательные реакции, от вялости и тошноты до изменений сознания и паралича, такой эффект обусловлен содержанием алкалоидов. Содержащиеся в гуртовых растениях гликозиды и алкалоиды нарушают работу сердца, к ним относятся катарантус, олеандр, алламанда, мандевилла, раунвольфия, пахиподиум, адениум.

Стоит также обратить внимание на амариллисовые растения — это амариллис, эухарис, валотта, гиппеастриум, кливия, — добавил президент РКФ.

Если собака отравилась, её надо вымыть большим количеством проточной воды, чтобы смыть ядовитые частицы с шерсти, кожи и слизистых оболочек животного. Чтобы вызвать рвоту и промыть желудок, можно развести водой 1,5–3% раствор перекиси водорода и дать собаке. Маленькой собаке — чайную ложку, средней — две или три ложки, крупной — по чайной ложке на каждые пять килограммов веса, после чего дать ещё воды и адсорбент и обратиться за помощью в ветклинику.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, как правильно кормить собак и сохранить их здоровье.