Кинолог ответил, важно ли учитывать свои габариты при выборе питомца Кинолог Голубев: при выборе питомца необязательно учитывать свои габариты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При выборе питомца необязательно ориентироваться на собственные габариты, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что справиться с невоспитанной собакой небольшого размера сложнее, чем с большим домашним любимцем, которого хорошо дрессируют.

Нельзя сказать, что ваши габариты и размеры будущей собаки не имеют никакого значения, но и отказываться от крупного питомца только из-за этого не стоит. Дело в том, что справиться с невоспитанной некрупной собакой порой не может даже высокий и крепкий мужчина, — пояснил кинолог.

При выборе питомца важно учитывать его предназначение, уровень активности, сложность ухода и способности к обучению, заявил эксперт. По его словам, эти качества следует сопоставлять со своими возможностями и желаниями. Голубев советует грамотно выстраивать отношения с собакой, отмечая, что в такой ситуации размер питомца не будет играть решающую роль.

Кинолог ранее предупредил, что собаку нельзя кормить объедками и едой со своего стола, такое питание испортит питомцу здоровье и может даже привести к его гибели. По его словам, наиболее опасны для собак кости от жареного мяса, сырая свинина и крупы с тушенкой.