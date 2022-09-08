Кинолог оценил идею запрета продажи животных в зоомагазинах Кинолог Уржаевский: у 90% заводчиков условия хуже, чем в зоомагазинах

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. По его словам, вместо запрета следует регламентировать условия содержания питомцев в местах торговли.

Нужно обратиться к опыту других стран: там животных можно продавать в зоомагазинах. Я сам проезжал несколько зоомагазинов и смотрел, как там всё устроено. И я скажу, что у 90% заводчиков условия хуже, чем в там. У заводчиков может быть и теснота, и антисанитария. В магазинах такого нет, хотя бы потому что там всё на виду, — сказал эксперт.

Уржаевский подчеркнул, что в интересах животных следовало бы говорить не о запрете, а о правилах их содержания в зоомагазинах. Эксперт утверждает, что важно регламентировать площадь места, который выделяется животному, а также установить правила ухода за ним. Также следует регламентировать взаимодействие посетителей с питомцами — в том числе установить запрет на прикосновения к ним.

Должен появиться рынок, где люди стоят отдельно, где есть стеклянные боксы, где проходит дезинфекция. На таком рынке продавать животных уже можно. Надо его только обустроить, — считает Уражевский.

Осенью в КоАП добавят шесть новых составов, касающихся ответственности за жестокое обращение с животными, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Тогда же в силу должен вступить законопроект о запрете торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки. По словам парламентария, купить в таких магазинах можно будет только рыбок, мелких птиц и грызунов.