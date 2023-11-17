Кинолог объяснил, почему собаки дергаются во сне Кинолог Голубев: собака может дергаться во сне из-за отключения части мозга

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Собаки могут дергаться во сне, перебирать лапами и вращать глазами из-за отключения части мозга, которая отвечает за движения тела, объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что также это может быть связано с процессами роста или яркими впечатлениями в течение дня: в такие моменты питомец может видеть динамичные сны.

Собаковод может напугаться, если увидит, как его собака перебирает лапками во сне. Особо тревожные хозяева могут даже пытаться разбудить животное в этот момент. Но делать этого не стоит, в таком поведении нет ничего страшного. Слабые подергивания конечностями не должны вызывать тревогу, — пояснил Голубев.

Кинолог отметил, что насторожиться стоит, если толчкообразные и интенсивные движения домашний любимец продолжает выполнять в период бодрствования. Это может говорить о нарушении функций центральной нервной системы или о болевом синдроме. В таком случае Голубев советует обратиться к специалисту, чтобы исключить наличие у собаки проблем со здоровьем.

Голубев ранее предупредил, что внимательность и бдительность хозяев собак, а также надлежащая дрессировка питомцев являются главным залогом защиты от догхантеров. Он призвал обучить питомца командам «Фу!», «Дай!» и «Нельзя!», чтобы во время прогулки он не подобрал отравленный продукт.