Кинолог объяснил, когда начинать приучать щенка к туалету Кинолог Голубев: щенка нужно начать приучать к туалету с первых дней его жизни

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Начинать приучать щенка справлять нужду в предназначенном для этого месте нужно с первых дней его жизни, рассказал «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. По его словам, для этого собаку нужно отправлять в туалет сразу после приема пищи, потому что чаще всего они хотят справить нужду именно в эти моменты. Также по дому следует разложить впитывающие пеленки и поставить несколько лотков, а затем наблюдать, в какие места щенок будет ходить чаще. Позднее нужно постепенно убирать ненужные лотки до тех пор, пока у него не останется одного отхожего места, посоветовал эксперт. В конечном счете щенка следует приучить к прогулкам.

Когда вы начнете выводить собаку на улицу, вам придется делать это по определенному графику. Щенкам до полугода необходимо гулять 4-5 раз в день (не обязательно каждый раз выводить собаку на долгие прогулки, достаточно 15-20 минут). Не ждите, что собака сразу начнет справлять нужду на улице, ей потребуется время. Когда щенку исполнится полгода, можно сокращать прогулки до 3-4 раз в день, а затем постепенно приучать к прогулкам дважды в день, — рассказал Голубев.

Кинолог посоветовал хвалить щенка за то, что он справил нужду на улице, а также ходить на прогулку с пеленками из дома, так как это поможет ему первое время ориентироваться по знакомому запаху и не отвлекаться. Эксперт отметил, что спустя время собака поймет, что в туалет нужно ходить именно на улице, и станет контролировать себя, дожидаясь выгула. Специалист призвал хозяев обязательно хвалить своих питомцев за правильное поведение на улице и ни в коем случае не ругать за естественные для животного вещи, так как это точно не поможет приучить собаку к туалету.

Кинолог Голубев ранее рассказал, что собак не надо заставлять гулять насильно, если животное отказывается выходить на улицу. Причин такого поведения собаки, по словам Голубева, может быть несколько. На нежелании выходить на улицу может сказаться агрессия других животных во время прогулки или проблемы со здоровьем, уточнил кинолог. Эксперт объяснил, что нужно проанализировать подход к воспитанию питомца и обратиться к специалисту, если не удается решить проблему самостоятельно.