Кинолог объяснил, как собаки понимают хозяев Кинолог: собаки понимают людей благодаря мимике и жестам

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Собаки, привыкшие общаться с сородичами не только лаем, но и языком тела, также хорошо понимают движения человека, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По его словам, питомца легко обучить выполнять команды не по голосу, а по мимике и жестам.

Собаки понимают нас с помощью прежде всего мимики и жестов, а затем уже слов. Даже если рассматривать коммуникацию между двумя животными, помимо того что они воют, лают, рычат, в своем общении они используют тело: поза, положение головы или хвоста. Таким образом, положение вашего тела или жест может многое донести до питомца, — отметил Голубев.

Кинолог добавил, что глухонемые питомцы и вовсе общаются с хозяевами исключительно на языке жестов и сигналов. Зачастую им покупают ошейники с функцией вибрации, которые подают команду в нужный момент посмотреть на хозяина.

Ранее Голубев заявил, что стоит одевать питомца перед прогулкой в дождевик, чтобы защитить его от грязи. Специалист подчеркнул, что также нужно выбирать парки с организованными дорожками и не давать домашнему любимцу «мерить каждую лужу».

Ветеринар Вера Земская до этого предупредила, что лишний вес у домашних питомцев может не только негативно отразиться на качестве жизни, но и снизить ее продолжительность. В частности, ожирение угрожает здоровью сердца, суставов и может привести к возникновению диабета и артрита.