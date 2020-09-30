Кинолог объяснил, как собаки находят больных коронавирусом

Собаки могут легко найти в толпе людей заражённого COVID-19, но гарантию может дать только тестирование. Об этом рассказал ветеринар и кинолог Владимир Уражевский.
Дело в том, что четвероногие специалисты прежде всего ориентируются на учащённое дыхание, а также могут чувствовать повышенную температуру тела,
При COVID-19 у человека учащённое дыхание, повышенная температура. Собака безошибочно определяет болезнь, но на 100% мы не можем сказать. Собака может выявить группу риска, — пояснил Уражевский.
По словам кинолога, натренированный пёс способен также выявить проблемы со щитовидной железой и даже онкологические заболевания на ранней стадии развития.
Несмотря на то, что человек может страдать и другими заболеваниями, симптомы которых похожи на коронавирусную инфекцию, собака обязательно обратит внимание на опасный недуг. В период пандемии специально обученные псы смогут стать незаменимыми помощниками в аэропортах, где большое скопление людей. Как подчеркнул Уражевский, обучить собаку определять заражённых COVID-19 можно всего за один месяц, но точный диагноз будет поставлен только с помощью анализа.
Роспотребнадзор совместно с «Аэрофлотом» и Национальным медико-хирургическим центром имени Пирогова уже начали работу над проектом по определению коронавируса с помощью служебных собак. Кинологи авиакомпании уже начали дрессировку.
Как писал NEWS.ru, в конце сентября в аэропорту Хельсинки начали использовать служебных собак для выявления больных коронавирусом. Местные СМИ сообщили, что животные определяют инфекцию точнее, чем ПЦР-тест.
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