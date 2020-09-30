Кинолог объяснил, как собаки находят больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c7f531d4-0329-11eb-9e1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antti Aimo-Koivisto via www.imago-images.de/Global Look Press

Собаки могут легко найти в толпе людей заражённого COVID-19, но гарантию может дать только тестирование. Об этом рассказал ветеринар и кинолог Владимир Уражевский.

Дело в том, что четвероногие специалисты прежде всего ориентируются на учащённое дыхание, а также могут чувствовать повышенную температуру тела, объяснил специалист в беседе с «360».

При COVID-19 у человека учащённое дыхание, повышенная температура. Собака безошибочно определяет болезнь, но на 100% мы не можем сказать. Собака может выявить группу риска, — пояснил Уражевский.

По словам кинолога, натренированный пёс способен также выявить проблемы со щитовидной железой и даже онкологические заболевания на ранней стадии развития.

Несмотря на то, что человек может страдать и другими заболеваниями, симптомы которых похожи на коронавирусную инфекцию, собака обязательно обратит внимание на опасный недуг. В период пандемии специально обученные псы смогут стать незаменимыми помощниками в аэропортах, где большое скопление людей. Как подчеркнул Уражевский, обучить собаку определять заражённых COVID-19 можно всего за один месяц, но точный диагноз будет поставлен только с помощью анализа.

Роспотребнадзор совместно с «Аэрофлотом» и Национальным медико-хирургическим центром имени Пирогова уже начали работу над проектом по определению коронавируса с помощью служебных собак. Кинологи авиакомпании уже начали дрессировку.

Как писал NEWS.ru, в конце сентября в аэропорту Хельсинки начали использовать служебных собак для выявления больных коронавирусом. Местные СМИ сообщили, что животные определяют инфекцию точнее, чем ПЦР-тест.